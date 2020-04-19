COVID-19: За сутки в Украине диагноз подтвердился еще у 53 медработников

За сутки, в течение 18 апреля, в Украине у 53 медработников подтвердилось заболевание коронавирусом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 апреля, в ходе традиционного брифинга по теме коронавируса сообщил министр здравоохранения Украины Максима Степанова.

Он напомнил, что в Украине в течение 18 апреля было зафиксировано 343 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом. «Из них 26 детей и 53 медицинских сотрудника. Были госпитализированы 98 лиц. Зафиксировано 8 смертных случаев. Хорошая новость – 72 человека выздоровели, в том числе один ребенок и 12 медработников», – уточнил Степанов.

Из всех заболевших с начала пандемии 5 449 лиц, из них 358 детей и 1 301 медицинский работник.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние судки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (49 человек) и в Киеве (31 человек)», – продолжил министр.

Он также призвал украинцев праздновать Пасху дома, воздержаться от походов в гости.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 19 апреля за весь период пандемии в Украине заболели коронавирусом 5 449 человек. На амбулаторном лечении находятся 3 617 пациентов, из них 273 ребенка. В целом 347 человек уже выздоровели, из них 14 детей. В Донецкой области 16 случаев COVID-19 (6 выздоровели), в Луганской – – 24 случая (3 выздоровели).