Богослужения во время карантина: В Донецкой области зафиксировали больше всего нарушений по Украине

В Донецкой области зафиксированы 4 нарушения карантина во время пасхальных богослужений. Всего в Украине зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По его словам, на территории Украины 18-19 апреля праздничные богослужения по случаю празднования Пасхи проводились в 13 658 храмах во всех регионах.

Клименко отметил, что богослужения в большинстве храмов страны прошли без нарушений. «Участие в богослужениях приняли почти 130 тыс. граждан. И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантинные ограничения. Впрочем, в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей. Полицейские составили три административных протокола и начали одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучаются для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме», – сообщил глава Нацполиции Украины.

Так, кроме Донецкой области, нарушения карантина во время богослужений зафиксированы в:

Днепропетровской и Запорожской областях – по 2;

Киеве, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях – по 1.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Усилия правоохранителей, прежде всего, были направлены на проведение профилактической работы по неукоснительному соблюдению всех карантинных ограничений.

Напомним, согласно правил карантина, при пасхальных богослужениях в самих хамах могут присутствовать только те лица, кто обеспечивают службу, – максимум 10 человек. Прихожане должны посещать храм после службы – максимум по 2 человека в больших храмах, и по одному – в малых. Все должны находиться в защитных масках и соблюдать дистанцию.

Как сообщалось ранее, в Святогорской Свято-Успенской Лавре (Святогорск, Донецкая обл.) пасхальные богослужения прошли с нарушением карантинных мер. В Луганской области богослужения в храмах прошли без нарушений.