Итог Вербного воскресенья: Всплеск заболеваемостью коронавирусом отмечался уже через 4-5 дней

В связи с тем, что многие украинцы на Вербное воскресенье (12 апреля) не придерживались правил карантина и массово посещали церкви и храмы, в Украине через 4-5 дней отмечался рост числа инфицированных COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 апреля, в ходе традиционного брифинга по теме коронавируса сообщил министр здравоохранения Украины Максима Степанова.

Он отметил, что в том, что в последние дни ежедневно фиксируется несколько сотен новых случаев COVID-19, есть несколько причин.

«Во-первых, к сожалению, некоторые люди не придерживались наших рекомендаций – оставаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужения. В этой связи на 4-5 день после праздника появились проявления, мы отметили рост заражения COVID-19», – сказал Степанов.

«Во-вторых, мы существенно увеличили количество ПЦР-тестирований. Сначала это было около тысячи тестов, сейчас это уже около 5 тыс. тестов. И таким образом мы выявляем большее количество людей, которые заболели коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 19 апреля за весь период пандемии в Украине заболели коронавирусом 5 449 человек. На амбулаторном лечении находятся 3 617 пациентов, из них 273 ребенка. В целом 347 человек уже выздоровели, из них 14 детей. В Донецкой области 16 случаев COVID-19 (6 выздоровели), в Луганской – – 24 случая (3 выздоровели).

Напомним, сегодня, 19 апреля, празднование Пасхи в Святогорской Свято-Успенской Лавре прошли с нарушением карантинных мер. При этом, согласно правил карантина, при пасхальных богослужениях в самих хамах могут присутствовать только те лица, кто обеспечивают службу, – максимум 10 человек. Прихожане должны посещать храм после службы – максимум по 2 человека в больших храмах, и по одному – в малых. Все должны находиться в защитных масках и соблюдать дистанцию.