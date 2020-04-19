COVID-19: Министр здравоохранения рассказал, когда пациента подключают к аппарату ИВЛ

На сегодняшний день в 243 больницах Украины, которые определены как базовые в борьбе с коронавирусом, имеется 2 071 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 апреля, в ходе традиционного брифинга по теме COVID-19 сообщил министр здравоохранения Украины Максима Степанова.

Из имеющегося числа аппаратов ИВЛ сейчас задействованы 175 (8,5%).

Степанов отметил, что решение о переводе пациента на искусственную вентиляцию легких принимает исключительно врач. «Это решение принимается, исходя из состояния больного. Как правило, это применяется в случаях, когда у больного наблюдается острый респираторный дистресс-синдром (жизнеугрожающее воспалительное поражение лёгких, – ред.), если развивается полиорганная недостаточность (совокупность недостаточности нескольких функциональных систем организма, – ред.), отмечается потеря сознания. Но решение принимает исключительно врач, согласно состояния пациента», – пояснил министр.

«Все лечение больных на коронавирус COVID-19, которое проходит в стационарных условиях, – бесплатное, т.е. оказывается за счет государства. В том числе и подключение к аппаратам ИВЛ», – уточнил Степанов.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 19 апреля за весь период пандемии в Украине заболели коронавирусом 5 449 человек. На амбулаторном лечении находятся 3 617 пациентов, из них 273 ребенка. В целом 347 человек уже выздоровели, из них 14 детей. За прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 343 человек, из них 53 – медики. В Донецкой области 16 случаев COVID-19 (6 выздоровели), в Луганской – – 24 случая (3 выздоровели).