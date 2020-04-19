Пасхальные богослужения в Святогорской Лавре: Полиция открыла уголовное производство

Сегодня, 19 апреля, полиция открыла уголовное производство по событиям в Святогорской Свято-Успенской лавре (Святогорск, Донецкая обл.), где пасхальные богослужения прошли с нарушением карантинных мер. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция ​​и другие правила карантина. По факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений)», – говорится в сообщении.

Всего, по состоянию на утро, в области зарегистрировано 4 факта, когда в культовых сооружениях находилось более 10 человек или они были без защитных масок. «Еще по трем случаям сейчас идет тщательное изучение материалов, после чего им будет дана правовая оценка», – уточняется в сообщении.

В целом праздничная служба прошла в 275 храмах области. По информации полиции, участие в богослужениях приняли более 3500 верующих. Большинство граждан отнеслись ответственно к карантинным ограничениям.

Публичную безопасность в Пасхальную ночь обеспечивали 1500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Полиция продолжает работать в усиленном режиме.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области зафиксировали больше всего по Украине нарушений карантина во время пасхальных богослужений. В Луганской области богослужения в храмах прошли без нарушений.