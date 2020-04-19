Без масок и причастие из одной посуды: Как проходила Пасха в главном храме «ДНР» (Фото)

В «ДНР» основные пасхальные мероприятия проводились в Донецке в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Несмотря на то, что была организована онлайн-трансляция богослужения, многие прихожане пришли к храму еще вечером 18 апреля и оставались там до сегодняшнего утра, передают «Донецкие новости».

В «ДНР» и «ЛНР» комендантский час на Пасху не отменяли, поэтому в храмы пускали до 23:00. В церквях и храмах можно было оставаться на всеношную службу до окончания комендантского часа. Для дальнейших посещений религиозные учреждения открылись в 5 утра.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе богослужение началось сегодня, 19 апреля, в полночь. Его провел, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.

На службу пришли около сотни верующих, среди них были в том числе дети. «Антикоронавирусных» мер не придерживались ни священнослужители, ни прихожане: в защитных масках были единицы людей, дистанция не соблюдалась. При этом в «ДНР» с 17 апреля введен масочный режим.

Причастие производилось из неодноразовой посуды, одну и ту же ложку использовали как для детей, так и для взрослых.

В соцсетях иные местные жители возмущены беспечностью своих земляков во время карантина.

«Коронавируса на них нету!», – пишет Иван.

«Всю ночь и чихать будут, и кашлять А потом будут удивляться, почему у нас еще больше больных появятся! Одни придерживаются карантина, а вторые – заражают остальных», – возмущена Евгения.

Как сообщалось ранее, сегодня, 19 апреля, во время празднования Пасхи на подконтрольной украинской власти Донецкой области было зафиксировано больше всего в Украине нарушений правил карантина. Например, с нарушениями прошли празднования в Святогорской Свято-Успенской Лавре, по данным событиям полиция открыла уголовное производство.

Напомним, согласно правил карантина, при богослужениях в самих хамах Украины могут присутствовать только те лица, кто обеспечивают службу, – максимум 10 человек. Прихожане должны посещать храм после службы – максимум по 2 человека в больших храмах, и по одному – в малых. Все должны находиться в защитных масках и соблюдать дистанцию.

А вот на подконтрольной Украине части Луганщины полиция не зарегистрировала нарушений в храмах.