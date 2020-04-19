Поясняют коронавирусом: Представители «Л-ДНР» не пропускают наблюдателей ОБСЕ через линию разграничения

Члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) «Л-ДНР» по-прежнему запрещают наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ пересекать линию разграничения через «республиканские» контрольные пункты пропуска (КПП). Теперь члены НВФ поясняют запрет закрытием КПП на карантин в связи с COVID-19. Об этом говорится в отчете Миссии, опубликованном 18 апреля.

Речь идет о пересечении патрулями Миссии линии разграничения по официальным дорожным коридорам в Донецкой и Луганской областях. «Эти препятствует выполнению мандата СММ», – констатируют в ОБСЕ.

В частности, наблюдателям ОБСЕ было отказано в выезде из «ЛНР» на подконтрольную Украине территорию через КПП в районе Станицы Луганской. «Член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проходе в подконтрольные правительству районы, объяснив это тем, что блокпост закрыт в связи с COVID-19», – говорится в отчете.

А на КПП «Еленовка» в Донецкой области члены НВФ отказали патрулю СММ в проезде в «ДНР», также сославшись на карантинные ограничения, связанные с COVID-19.

В Миссии также отмечают, что в период карантина на Донбассе закрыты и украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Так, Миссия посетила и констатировала, что в Донецкой области закрыт КПВВ «Новотроицкое», а в Луганской области – КПВВ «Станица Луганская».