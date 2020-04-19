COVID-19: В ВСУ зарегистрировано 32 случая коронавируса

По состоянию на сегодняшнее утро, 19 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19, из них 2 человека выздоровели и 2 – летальных случая. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«На изоляции (в том числе самоизоляция) – 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 46 человек», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 18 апреля, зарегистрировано 3 новых случая заболевания COVID-19 в составе ВСУ. Данные больные находятся в следующих учреждениях здравоохранения:

ВМКЦ Винница – 1 военнослужащий;

Черновицкий госпиталь – 1 военнослужащий;

гражданская больница во Львовской области – 1 служащий ВСУ.

«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение», – подчеркивают в командовании.

«Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе», – добавляют медики ВСУ.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 19 апреля за весь период пандемии в Украине заболели коронавирусом 5 449 человек. На амбулаторном лечении находятся 3 617 пациентов, из них 273 ребенка. В целом 347 человек уже выздоровели, из них 14 детей. В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек. За прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 343 граждан, из них 53 – медики. В Донецкой области 16 случаев COVID-19 (6 выздоровели), в Луганской – – 24 случая (3 выздоровели).