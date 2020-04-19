Адаптироваться под непростые времена: На предприятии переселенки в Краматорске стали шить защитные маски

В Краматорске переселенка из временно неподконтрольной украинской власти Горловки Алла Внукова основала производство рабочей спецодежды. А сейчас на предприятии шьют защитные маски. Об этом сообщает пресс-служба представительства Датского Совета по делам беженцев (ДСБ/DRC) в Украине на своей странице в Facebook.

Идея открыть такое предприятие у Аллы возникла в 2015 году. В конце 2018 года ДСБ ее поддержал – благодаря гранту была закуплена нужная техника и наняты три работника. «До этого у нас была лишь одна машинка, которая обрабатывает швы, и один закройщик. Дальше изделия мы отдавали другой фирме на сшивание. Это было жутко неудобно: часто были задержки по срокам, а в некоторые дни они вообще могли не принять заказ», – вспоминает переселенка.

После финансовой поддержки у предприятия Аллы увеличились производство и оборот. Со временем они смогли увеличить прибыль в два раза. «Сейчас у нас свои швеи. Теперь я знаю, что мы можем изготовить изделие в нужные сроки», – говорит Алла.

Помимо спецодежды, на небольшом швейном предприятии уже шьют такие нужные сейчас маски. А также готовы запустить в производство защитные костюмы для медиков. Предприятие пытается адаптироваться под непростые времена и требования карантина. В марте они пошили 2 тыс. масок, в апреле – уже 1,5 тыс.

Свою продукцию сейчас предприятие реализует офлайн в Краматорске, а также онлайн по всей Украине. «В эти нелегкие времена у них есть запас прочности, который должен помочь компании устоять», – отмечается в сообщении.

Кроме того, 5 сотрудников продолжают работать, увольнять никого не собираются. По словам Аллы Внуковой, обучение работников дорого обходится, а после «временного увольнения» они могут уже не вернуться.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области некоторые ателье перепрофилировались и кроме текущей работы стали шить многоразовые маски.