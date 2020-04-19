До 7-ми лет тюрьмы: В «ЛНР» утвердили санкции за распространение коронавируса

В «ЛНР» с 21 апреля начинает действовать система штрафов и иных мер за распространение инфекционных заболеваний, в том числе, коронавируса. «Депутаты народного совета ЛНР» закрепили размеры санкций в «кодексе об административных правонарушениях», а также в «уголовном кодексе ЛНР».

«Республиканский кодекс» как пополнили новыми видами штрафов, так и увеличили размер ранее существовавших.

В частности, увеличен размер штрафа на юридических лиц (в том числе больниц) за нарушение «законодательства ЛНР» в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения – если ранее он был от 5 тыс. руб. до 20 тыс. руб. (1 832 – 7 326 грн по местному курсу валют на 19.04.20), то сейчас он составляет 10-20 тыс. руб. (3 663 – 7 326 грн).

Штрафовать будут за отказ от госпитализации или от обязательной временной изоляции лица с подозрением на инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, либо лица, находившегося в контакте с больным таким заболеванием. «Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб. (550 – 1 832 грн) либо административный арест на срок до 15 суток», – говорится в новой редакции «кодекса».

Если человек самовольно оставил место изоляции – штраф 600 – 2 000 руб. (220 – 733 грн) либо «арест» на срок до 15 суток.

Если человек отказывается предоставлять или предоставил недостоверную информацию, например, о состоянии своего здоровья – штраф от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб. (366 – 1 099 грн) либо «арест» на срок до 15 суток.

В «уголовный кодекс ЛНР» внесены следующие изменения:

заведомое поставление другого лица в опасность заражения «наказывается штрафом в размере до 13-ти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо лишением свободы на срок до одного года»;

уклонение от обязательной госпитализации для лечения лица, больного инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, повлекшее тяжкие последствия , – лишение свободы на срок от 5 до 7-ми лет.

самовольное оставление места обязательной госпитализации лицом, направленным для прохождения лечения от инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих – штраф в размере до 13-ти минимальных размеров оплаты труда «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18-ти месяцев либо лишением свободы на срок до одного года»;

нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей «наказывается штрафом в размере до 13-ти (ранее было – до 10-ти, – ред.) минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18-ти (ранее – до 6-ти, – ред.) месяцев.

Напомним, что по состоянию на 17 апреля в «ЛНР» зафиксирован 21 случай COVID-19. В «республике» с 4 апреля из-за случаев заражения коронавирусом два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда. Также с 17 апреля запретили передвижение в/из Первомайска, примыкающего к Антрациту.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 18 апреля в «ДНР» подтверждено 36 случаев инфекции COVID-19, 2 человека выздоровели.