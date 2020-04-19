Ночевка на КПВВ, самоизоляция, «хождение по кругу»: Истории женщин, которые не могут попасть домой из-за карантина

На Донбассе из-за карантина по обе стороны линии разграничения заблокированы люди: жители и свободных, и временно неподконтрольных украинской власти территории. И у тех, и у других есть свой дом, собственные вещи, их ждут родные, но по правилам карантина дорога туда им закрыта – пересечение контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) запрещено, пишет «Радио Свобода».

Своей историей поделилась Наталья, которая прописана во временно неподконтрольном украинской власти Енакиево (Донецкая обл.). Женщина работала в Словакии. «28 марта я пересекла границу со Словакией и въехала в Украину. Согласно приказу президента, нужно было за три дня выехать из-за границы в Украину. Границу я прошла за 20 минут, без вопросов. Прошла температурный контроль. Подписала анкету о том, что я обязуюсь пройти самоизоляцию по месту прописки, то есть в городе Енакиево», – рассказывает Наталья о своем путешествии домой.

29 марта она уже была на КПВВ «Новотроицкое». Там ей сказали, что все закрыто – ее никуда не выпустят. Женщине посоветовали ехать на КПВВ «Марьинка». Мол, там есть и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), и палатка, в которой можно переночевать.

КПВВ «Марьинка» для Натальи и еще трех женщин, которые возвратились из Польши, тоже был закрыт. «Нам пограничники сказали, что не пропустят: идите в палатку ГСЧС. В палатку мы пошли, это был уже вечер. Нам с расстояния пяти метров объяснили, что нас не пустят в палатку, потому что они боятся, вдруг мы заразные. И нам пришлось ночевать на блокпосту под открытым небом. Попросили горячей воды – нам вынесли за три метра, налили и до свидания. Мы не могли никуда позвонить, потому что телефоны зарядить не дали», – вспоминает Наталья.

По ее словам, утром им сообщили, что есть выбор. «Или ищите машину, которая вас отвезет туда, в один конец, и вас пропустим. Или сейчас вызываем полицию и вас забирают за нарушение самоизоляции. Когда мы сказали, что подписали анкету, в которой указали адрес самоизоляции, ответ был такой: "Это не наши, а ваши проблемы, что вы не можете попасть домой"», – рассказала Наталья.

Женщинам пришлось уехать в Курахово и снять там квартиру. Наталья говорит, что вечером позвонили из Министерства здравоохранения Украины и записали ее адрес в Курахово. «Две недели нас контролировали по телефону. Звонили утром, спрашивали, как самочувствие», – добавила она.

10 апреля женщинам дали справку, что они прошли самоизоляцию. «Начали звонить в ООС, Погранслужбу. Погранслужба отправляет в ООС, потому что разрешение на пропуск через линию разграничения дает ООС. ООС отсылает назад в Погранслужбу, мол, Погранслужба пропускает. Говорят, что вас не пропустит пост "ДНР". Когда мы говорим, что с "ДНР" уже сами разберемся, нас все равно никто не пускает», – описала Наталья хождения по замкнутому кругу.

Ей посоветовали обратиться в Службу занятости. Там сказали собрать пакет документов. Но, рассуждает Наталья, кроме паспорта и идентификационного кода, не будешь же с собой постоянно возить диплом и трудовую книжку. «Вы нам принесите документы, после карантина мы вас зарегистрируем. После карантина они мне даром не нужны. Я домой хочу, просто хочу домой! У меня в Енакиево свой дом, хозяйство. Я, в конце концов, имею право попасть домой», – говорит женщина.

До сегодня ни один орган власти так и не ответил Наталье, что ей делать. «Вот я сижу и не знаю, куда дальше обращаться и куда вообще идти. Денег уже нет, чтобы здесь жить и снимать квартиру. Надежда на 24 апреля. Если 23-24 апреля не откроют КПВВ, – я буду жить на КПВВ», – в отчаянии говорит Наталья.

Похожая история и у Оксаны – женщины, с которой Наталья ночевала на блокпосту. У нее в Донецке жилье, больная мать и двое детей. Дочери 16 лет, а сыну – 12. До начала эпидемии женщина работала в Польше. «В связи с коронавирусом работа закрылась. Начали закрываться предприятия. Работали только поляки. Других возвращали на родину», – делится Оксана.

Она говорит, что рассчитывала попасть домой до 3 апреля. 25 марта была уже во Львове. Из Львова поехала в Киев, а потом – в Курахово. «Так как поезда и автобусы не ходили, ехали с перевозчиком, потратили очень много денег», – говорит Оксана.

29 утром женщина добралась до КПВВ «Новотроицкое». По словам Оксаны, она пробыла там целый день. Потом вместе с Натальей поехала на КПВВ в Марьинку, и там уже ночевали на улице.

Оксана провела две недели в самоизоляции и тоже получила справку.

Женщина говорит, что ей дали пожить в квартире бесплатно. «Но долго я так жить не смогу. У меня нет денег. За что жить? Люди приедут в эту квартиру и будут жить», – делится переживаниями Оксана.

Сейчас решение о пропуске людей через линию разграничения в порядке исключения принимает только командующий штаба ООС. Пресс-секретарь штаба ООС Павел Ковальчук ранее объяснял, что такие исключения делают для гуманитарных – критических, по сути – случаев. «Критические ситуации – это лечение или смерть родственника. Все это подтверждается справками. Если многодетная мать не успела выехать до закрытия КПВВ, то ей нужны документы, что ее ждут дети. Каждый случай рассматривается на месте, и решения принимаются также на месте», – объяснял Ковальчук.

Кроме того, по его словам, если украинская сторона и пропустит человека, то нет гарантии, что его впустят или выпустят незаконные вооруженные формирования (НВФ).

Напомним, что люди, застрявшие на КПВВ, не могут воссоединиться со своими семьями. Возле КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) жительница временно неподконтрольного украинской власти Краснодона (после переименования Сорокино) была вынуждена жить практически на улице, так как не может вернуться к себе домой, а семья из временно неподконтрольного украинской власти Стаханова (Луганская обл.) нашла приют в торговом павильоне.

Также сообщалось, что, по данным омбудсмена Украины, 65 человек ожидают пересечения линии разграничения через КПВВ в Луганской и Донецкой областях в сторону временно неподконтрольной украинской власти территории.