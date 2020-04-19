Уже в масках: В Донецке показали, как святили паски (Фото)

Сегодня, 19 апреля, православные верующие неподконтрольного украинской власти Донецка посещали храмы для освящения пасхальных куличей. Местные интернет-ресурсы показали, как данный обряд проводился в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Если на ночное богослужение в собор большинство прихожан пришло без масок и не соблюдали социальную дистанцию, то днем многие люди уже использовали средства защиты.

На площади возле храма собралось несколько сотен людей разного возраста.

Также верующие заходят в собор помолиться, поставить свечи и поклониться образам.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 18 апреля в «ДНР» подтверждено 36 случаев инфекции COVID-19, 2 человека выздоровели.