Утолим вражду: Яценюк поздравил украинцев с Пасхой

Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк поздравил украинцев с праздником Христова Воскресения. На своей странице в Facebook он написал, что очень бы хотел быть в этот день вместе со всеми родными «сказать это традиционное приветствие Папе с Мамой».

«Папы нет. И мне очень болит эта первая Пасха без него», – написал он.

Он отметил, что отец всю свою жизнь учил любить и уважать людей. «Беру эту науку, чтобы передавать ее дальше, и сегодня вместе с моей женой и всей нашей семьей желаю любви, счастья и веры в Христово Воскресение всему нашему народу», – написал политик.

«В сердце каждого из нас есть своя тяжкая боль. Пусть рядом с этой болью в нашем сердце будет любовь и добро друг для друга», – отметил Яценюк.

«Утолим вражду. Сбережем самое дорогое. Защитим вместе родной дом. Воскресает Господь. Воскресает жизнь. Пусть всегда воскресает наша надежда. Да хранит Господь каждого из нас, наше войско и наше государство», – написал он.