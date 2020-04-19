С молитвой против COVID-19, но без масок: Пасха по обе стороны линии фронта на Луганщине (Фото, видео)

Сегодня, 19 апреля, в Луганской области православные христиане отмечали Пасху. Праздничные богослужения и освящения куличей состоялись во всех храмах региона, передают «Донецкие новости».

Так, на подконтрольной Украине части Луганщины основные мероприятия прошли в административной столице региона – в Северодонецке. Здесь в ночь с 18 на 19 апреля в Христо-Рождественском кафедральном соборе митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим провел пасхальные богослужения – Крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Отметим, что часть священнослужителей были в медицинских масках, но большинство все-таки не соблюдали карантинные меры. При этом прихожане были в защитных средствах и соблюдали социальную дистанцию.

Богослужение транслировалась в онлайн-режиме, непосредственно в соборе во время службы прихожан не было (кроме организаторов трансляции).

На неподконтрольной украинской власти части Луганской области основные торжества прошли в Луганске в Свято-Петропавловском кафедральном соборе.

Службу вел митрополит Луганский и Алчевский Митрофан. Причем Пасхальное Евангелие читалось не только на русском языке, но и на украинском, греческом, арабском, латинском, польском, английском, французском, немецком, итальянском, испанском и церковно-славянском языках.

«На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. После сугубой ектении владыка вознес молитву "во время распространения вредоносного поветрия чтомую"», – отмечает пресс-служба Луганской епархии Украинской православной церкви.

Также в «ЛНР» празднества прошли в Ровеньках, в главном храме Ровеньковской епархии – кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Службу вел митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон.

«Были прочитаны особые прошения о недужных и о медицинских работниках, а после нее – коленнопреклонная молитва "во время губительного поветрия", которую Священноначалие нашей церкви благословило возносить в связи с распространением коронавируса COVID-19», – отметили в Ровеньковской епархии.

При этом как церковнослужители, так и прихожане не соблюдали карантинных мер.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 19 апреля за весь период пандемии в Украине заболели коронавирусом 5 449 человек, 347 человек уже выздоровели. В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек. В Донецкой области 16 случаев COVID-19 (6 выздоровели), в Луганской – 24 случая (3 выздоровели).

По состоянию на 17 апреля в «ЛНР» зафиксирован 21 случай COVID-19. В «республике» с 4 апреля из-за случаев заражения коронавирусом два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда. Также с 17 апреля запретили передвижение в/из Первомайска, примыкающего к Антрациту. В «ДНР» по состоянию на 18 апреля подтверждено 36 случаев инфекции COVID-19, 2 человека выздоровели.