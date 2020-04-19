Житель Донецка показал весенний город (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Сергей Прошкин проехал по двум районам города, и показал, как он выглядит весной.

Поездку он совершал в будний день, 15 апреля.

Прошкин начинает путь с Калининского района – с проспекта Ильича он сворачивает на проспект Дзержинского. Транспорта на дорогах мало, людей на улице – единицы. Трамваи едут практически пустыми, на остановках – никого.

Затем дончанин демонстрирует Ворошиловский район – район Дворца пионеров, Южный автовокзал, далее движется по улице Университетской и завершает путь на площади Ленина. Автомобилей здесь побольше, чем в Калининском районе, но все равно трафик не сравнить довоенным уровнем.

Подписчики автора видео акцентируют, что людей практически не видно, некоторые связывают ситуацию с коронавирусным карантином:

Серега: «Все вроде спокойно. Людей только мало»;

Марина: «Донецк заметно хорошеет, зеленеет»;

«Мой сад»: «Город зеленеет, но пусто на улицах».

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 19 апреля за весь период пандемии в Украине заболели коронавирусом 5 449 человек, 347 человек уже выздоровели. В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек. В Донецкой области 16 случаев COVID-19 (6 выздоровели), в Луганской – 24 случая (3 выздоровели).

По состоянию на 17 апреля в «ЛНР» зафиксирован 21 случай COVID-19. В «республике» с 4 апреля из-за случаев заражения коронавирусом два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда. Также с 17 апреля запретили передвижение в/из Первомайска, примыкающего к Антрациту. В «ДНР» по состоянию на 18 апреля подтверждено 36 случаев инфекции COVID-19, 2 человека выздоровели.