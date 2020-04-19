Сивохо пояснил, чем его Платформа примирения отличается от Консультативного совета с «Л-ДНР»

«Национальная платформа примирения и единства» (НППЕ), которая предусматривает диалог с жителями неподконтрольного Донбасса, и планируемый Консультативный совет с участием представителей «Л-ДНР» на базе Трехсторонней контактной группы в Минске – это разные органы, но которые едины по направленности. Такое мнение в интервью телеканалу «Украина» высказал лидер команды НППЕ, экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

«Это, безусловно, разные истории. Но двигаются они в одном направлении. И все, что двигается к миру, это с нашей стороны только приветствуется», – сказал он.

Сивохо не понимает, почему общество и многие эксперты неоднозначно восприняло идею создания при ТКГ Консультационного совета, трактуя это как переход к прямому диалогу Киева с «Л-ДНР». «Вот скажите мне, какие эксперты? У нас сейчас каждый второй эксперт. Откуда они набрались этого своего экспертного опыта? Они что, участвовали в разрешении каких-то конфликтных ситуаций? Вот это полугодовое обучение, которое у них у всех есть, это что, дает какой-то сумасшедший опыт? Эксперты сейчас продаются и высказываются за деньги, а деньги выдает тот, кто хочет решать политику так, как ему нужно. Поэтому экспертное мнение в данной ситуации не всегда является важным», – считает лидер НППЕ.

«Я очень хочу порекомендовать всем послушать еще раз объяснение [главы Офиса президента] Андрея Ермака и [вице-премьера, представителя Украины в политической подгруппе ТКГ] Алексея Резникова, что такое Консультативный совет при ТКГ в Минске. Ребята, ну, там же все буквально разжевано. Там и так сейчас при ТКГ сидят представители так называемых "ДНР" и "ЛНР". Андрей Ермак и Офис президента пытаются ввести в переговорный процесс людей, которые представляют Донбасс, но которые живут в Украине, чтобы уравновесить позиции тут и там. Где здесь зрада, объясните мне? Те люди сидят там с самого начала работы ТКГ», – продолжил Сивохо.

Он напомнил, что Консультативный совет не имеет права голоса и решения каких-то вопросов: «Там будут вырабатываться мнения, которые могут быть учтены или не учтены сторонами, участвующими в переговорном процессе. Я не понимаю, что смущает людей?».

Как сообщалось ранее, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Глава Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что данный орган не является признанием субъектности «республик», и что украинская сторона в Совете будет вести переговоры только с теми жителями неподконтрольного Донбасса, которые напрямую не связаны с вооруженным конфликтом. А вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников акцентировал, что в КС войдут представители не «Л-ДНР», а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и что ОРДЛО и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.

Первоначально КС планировали утвердить 25 марта на очередном заседании Трехсторонней контактной группы. Однако после возмущений в украинском обществе и с наступлением «антикоронавирусного» карантина рассмотрение этого вопроса в Минске решили приостановить.

Экс-глава Института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович заявил, что данное решение является госизменой, и в этой связи направил обращения в СБУ, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Однако, ГБР отказало во внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по данному факту, в итоге Вятрович планирует подавать теперь в суд на ГБР и СБУ за их бездействие.

На сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием отозвать подписи представителей Украины под проектом создания КС. Она набрала более 25 тысяч необходимых подписей, и Владимир Зеленский предоставил ответ. Зеленский отметил, что КС должен стать техническим инструментом с совещательными функциями, его работа планируется с участием граждан Украины – как переселенцев, так и украинцев, проживающих на неподконтрольных территориях.

Напомним, что 12 марта в Киеве прошла презентация «Национальной Платформы примирения и единства». Ее участники заявили, что НППЕ призвана объединить профессионалов из всех спектров жизни для восстановления мира в Украине и урегулирования конфликта на Донбассе. Планируется взаимодействовать с общественными организациями, представляющими неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.

В ходе презентации ветераны батальона «Азов» выразили возмущение спичами докладчиков и устроили потасовку. Часть участников инцидента были задержаны полицией, им избрана мера пресечения. Национальный корпус направил в Службу безопасности Украины (СБУ) сообщение по поводу советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, обвинив его в госизмене.