Патрульные Донетчины пояснили: Когда водители могут не надевать маску (Видео)

При «антикоронавирусном» карантине не все водители обязаны надевать маску в салоне автомобилей.

Житель Славянска Сергей Натальченко таксистом работает не долго. Говорит, что когда на работе – маску надевает обязательно. Этого же требует и от клиентов. «Если рядом кто-то есть – конечно, надеваю. Если в салоне я сам – не надеваю», – поясняет он.

Александр Мартыненко за рулем свыше 40-ка лет. В автомобиле маску снимает, т.к. от повязки потеют очки. Да и в ее свойства не верит, хотя отдельные карантинные ограничения поддерживает. «Карантин – да, ограничить движение – да. А маски… кроме вреда и неудобства… Но тут сознательность людей должна быть. Если человек больной – он должен ходить в маске. Но ты ж не проверишь – больной он или нет», – поясняет свою позицию автолюбитель.

Точку в дискуссиях ставят патрульные. Они поясняют, что в частном транспорте маски надевать не обязательно. А вот для водителей и пассажиров такси – правила иные. «Личный автомобиль не является общественным местом. Поэтому в нем водители и пассажиры могут не надевать маски. В такси все должны быть в масках – и водитель, и пассажиры», – комментирует представитель пресс-службы патрульной полиции Славянска и Красноармейска Ксения Яцен.

При этом патрульные не имеют полномочий останавливать автомобили для проверки наличия масок у водителей и пассажиров. Ноесли у таксиста и его клиентов повязок не будет, им угрожает штраф.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»