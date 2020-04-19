Из-за Лавры: Через неделю в Святогорске возможна вспышка коронавируса

Из-за несоблюдения на Пасху в Свято-Успенской Святогорской Лавре карантинных мероприятий, уже через неделю в Святогорске (Донецкая обл.) возможна вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске. Об этом сегодня, 19 апреля, в Facebook написала пресс-секретарь президента Ураины Юлия Мендель.

«Статистика показывает, что украинцы в большинстве своем поняли опасность эпидемии коронавируса и действительно преимущественно праздновали Пасху дома. По данным Национальной полиции, только 130 тыс. верующих посетили богослужение в этом году, по сравнению с 7,5 миллионами в прошлом году», – отметила она.

При этом в отдельных населенных пунктах ситуация выходила из-под контроля. «Как, например, в Святогорске на Донетчине, где в церкви, не соблюдая правила защиты – без масок и без дистанцирования – собралось около 300 человек. К сожалению, теперь мы должны быть готовы к тому, что уже через неделю будет вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске», – написала Мендель.

Она отметила, что нарушения были и в других регионах.

Как сообщалось ранее, в Святогорской Свято-Успенской лавре пасхальные богослужения прошли с жесткими нарушением карантинных мер. По данным событиям Национальная полиция в Донецкой области открыла уголовное производство.