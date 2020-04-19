За сутки – свыше 6 тысяч: В России рассказали о заразившихся коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие сутки, 18 апреля, увеличилось на 6 060 и сейчас составляет 42 853 чел. Такие данные в сегодня, 19 апреля, приводит оперативный штаб РФ по борьбе с распространением коронавируса, передает российское агентство ТАСС.

Отмечается, что за сутки выписаны 234 человека, за весь период – 3 291. Всего по России умерли 361 человек, заразившиеся коронавирусом.

За 18 апреля больше всего новых случаев COVID-19 зафиксированы:

Москва– 3 570 чел. (всего больных – 24 324 чел.);

Московская область – 709 чел.;

Нижегородская область – 129 чел.;

Санкт-Петербург – 114 чел.

В штабе заверяют, что в аннексированном Крыму – всего 3 случая заболевания

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 19 апреля за весь период пандемии в Украине заболели коронавирусом 5 449 человек, 347 человек уже выздоровели. В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек. В Донецкой области 16 случаев COVID-19 (6 выздоровели), в Луганской – 24 случая (3 выздоровели).

В «ДНР» по состоянию на 18 апреля подтверждено 36 случаев инфекции COVID-19, 2 человека выздоровели.

По состоянию на 17 апреля в «ЛНР» зафиксирован 21 случай COVID-19. В «республике» с 4 апреля из-за случаев заражения коронавирусом два города – Антрацит и Красный Луч (после переименования Хрустальный) – полностью изолированы, запрещены для въезда. Также с 17 апреля запретили передвижение в/из Первомайска, примыкающего к Антрациту.