Аллея футболистов, розарий и зоны отдыха: В Донецке показали апрельский парк Щербакова (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Сергей Прошкин показал, как в апреле выглядит Центральный парк культуры и отдыха имени А. С. Щербакова (парк Щербакова).

Парк действует с 1932 года. В 2006-2008 годах здесь была проведена масштабная реконструкция, и ежегодно до 2014 года образ парка дополнялся новыми деталями. Сейчас центр отдыха, в большинстве своем, сохранился в облике 2014 года, но не во всем.

Правда, в 2016 году здесь сгорело здание дельфинария «Немо», работавшего в Донецке с 2009 года. В апреле 2014 года с началом боевых действий заведение закрыли, а всех дельфинов вывезли в Харьков. Дельфинарий при «ДНР» горел дважды – в 2016 году и осенью 2018-го. После первого пожара частично здание сохранялось – еще был каркас, с последствиями пожара внутри, перед ним стояли морские скульптуры. В 2019-м останки демонтировали, сейчас на месте «Немо» – лишь фундамент.

А в этом году местные «власти» заявили, что парк лишится еще одной из своих достопримечательностей – колеса обозрения, которое вышло из строя в сентябре 2019 года.

Сергей Прошкин совершал прогулку в пятницу, 17 апреля.

Территория парка ухоженная, розарий (созданный в 2008 году) прополот и готов к цветению с наступлением теплой погоды, распускаются клумбы по всей территории. После консервации на зимний период фонтаны пока не запустили.

Мужчина демонстрирует Аллею памяти футболистов команды «Стахановец» (ныне ФК «Шахтер»). Аллея была заложена 29 апреля 2013 года в память футболистов донецкой команды – участников Второй мировой войны, погибших на полях сражений, пропавших без вести и умерших в послевоенное время. В их честь вдоль набережной парка были высажены 32 березы и открыта мемориальная доска.

Также он демонстрирует скульптуры, зоны отдыха для детей.

Парк безлюден, прогуливающихся дончан – единицы.