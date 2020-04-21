Как правильно выбрасывать маски: В Мариуполе нет предприятий по утилизации опасных предметов (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) отсутствуют предприятия, которые бы занимались утилизацией небезопасных предметов. А в период пандемии коронавируса такими являются и использованные медицинские маски.

Сейчас мариупольцы по-разному избавляются от использованной медповязки.

Например, Раиса, выходя за продуктами, на всякий случай берет запасную маску. Использованную просто в мусорник не выбрасывает. «У меня всегда пакетик есть. В нее маску кладу, завязывают пакетик, и выбрасываю», – говорит женщина.

Станислав после покупки новой маски, старую снимает и просто выбрасывает в урну.

А есть и те, кто бросает маску прямо на тротуар. И был случай, что в одной из таких использованных повязок запутался голубь.

Чтобы не подвергать опасности людей и животных мариупольчанка Ирина носит многоразовую маску. «У нас, к сожалению, нет возможности правильно утилизировать использованные медицинские средства. А многоразовую маску можно обработать дома (постирала хозяйственным мылом, высушила, прогладила), не зависишь от аптеки», – поясняет женщина.

Медики акцентируют, что выбрасывать маску нужно обязательно в пакете. «Нужно положить в целлофановый пакет, завязать и тогда утилизировать. А сейчас получается: кто где захотел, там и бросил», – говорит Алла Литвиненко, старшая медсестра инфекционного отделения № 1 Мариуполя.

Но пока одноразовые маски придется выбрасывать в урны и мусорники, т.к. в Мариуполе нет пунктов утилизации. «Все те отходы, которые являются небезопасными, подлежат передаче на переработку, утилизацию в специальные организации. В те, которые имеют лицензию на обращение с опасными отходами», – поясняет начальник отдела экологии Мариупольского горсовета Денис Леонидов.

Жители на сайте горсовета уже зарегистрировали петицию с требованием открыть пункты приема медицинских отходов от населения во всех районах Мариуполя. За 27 дней по состоянию на сегодня, 21 апреля, ее подписал 151 человек. Но чтобы вопрос был рассмотрен горсветом, нужно 250 подписей, на их сбор у мариупольцев осталось 63 дня.

Напомним, что в Мариуполе – наибольшее в Донецкой число лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19, по состоянию на 20 апреля в городе зарегистрировано 9 таких случаев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»