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Сивохо о намерениях России в отношении Донбасса: Кажется, сейчас у них есть в этом интерес

19.04.20 21:46
Сергей Сивохо в эфире ТК «Украина»
Сергей Сивохо в эфире ТК «Украина»

Россия заинтересована прекратить войну на Донбассе и передать неподконтрольные территории Украине. Такое мнение в эфире телеканала «Украина» высказал лидер «Национальной платформы примирения и единства» (НППЕ), экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

«Мне кажется, что сейчас у них есть в этом интерес. Они хотят выторговать себе из этой ситуации максимум. Вы же понимаете, что наша страна сейчас является предметом торга? Разные международные силы пытаются выторговать себе как можно больше. А для нас важно закончить эту войну. Вот и все», – считает он.

При этом желания западных партнеров помочь Украине в давлении на Россию Сивохо видит «все меньше и меньше». «Они сделали, что смогли. Объявили санкции и не снимают их. Но как-то вяло работают санкции. И я боюсь, особенно после того, как закончится пандемия коронавируса, наши западные партнеры будут настолько ослаблены, что захотят побыстрее решить вопрос, может быть даже без учета наших интересов. Это плохо и вызывает опасения», – заключил он.

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