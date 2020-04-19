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Пасха: НВФ «ДНР» обстреляли украинские позиции

19.04.20 19:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 19 апреля, несмотря праздник Воскресения Христова российские войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из миномета калибра 82 мм противник обстрелял украинские позиции вблизи поселка Пески под Донецком. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что на провокацию украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения.

В штабе ООС отмечают, что на Донбассе ситуация остается стабильной и контролируемой.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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