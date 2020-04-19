Обострение ситуации: В Луганской области – 15 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки, 18 апреля, в Луганской области подтверждено 15 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Гайдай.

«Проверка всех больных пневмонией, и лиц, которые ранее контактировали с пациентами с подтвержденным диагнозом, дала неутешительные результаты. На Луганщине зафиксировано 15 новых случаев заболевания COVID-19», – отметил Сергей Гайдай.

Новые случаи, в частности, выявлены в Северодонецке, Лисичанске, Старобельске, Беловодске, Рубежном и Варваровке Кременского района.

Среди них контактные лица второго уровня из числа госпитализированных ранее жителей Рубежного: 4 новых диагноза COVID-19 подтверждена в Варваровке, один – в Рубежном. Пятеро заболевших – контактные лица из Лисичанска. Еще пять – больные пневмонией, которых проверяли на наличие коронавируса: 3 человека из Старобельска, один – из Северодонецка, одна – из Беловодска.

«Эпидемическая ситуация в области обострилась. Мы не должны допустить распространения коронавируса. Поэтому оставайтесь дома ради себя и близких», – обратился к землякам Гайдай.

Всего на сегодняшний день в области зафиксировано 24 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 3 человека, 21 болеет.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 19 апреля за весь период пандемии в Украине заболели коронавирусом 5 449 человек, 347 человек уже выздоровели. В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек. В Донецкой области – 16 случаев COVID-19 (6 выздоровели).