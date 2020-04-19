«От отчаяния брызнули слезы»: Фотограф показала свою Пасху в Донецке (Фото)

Евгения Карпачева – фотограф, проживающая в неподконтрольном украинской власти Донецке, – рассказала о своем сегодняшнем, 19 апреля, пасхальном дне. Она посетила храм, расположенный в центре города на «Студгородке» возле корпуса Донецкого национального технического университета.

«Со вчерашнего дня у меня взяли слово, что я не пойду в толпу святить паски и фотографировать. Я понимаю, что мои родные, находящиеся в зоне риска, переживают и за себя, и за меня, поэтому я просто пошла гулять с [собачкой] Санечкой. Как-то само так получилось, что мы пришли к храму Андрея Первозванного. Заглянув во двор, я не увидела толпы, там было 3-4 человека и отец Виктор, который святил паски даже когда приходил 1 человек. Как же я расстроилась, что не взяла свой пасхальный набор, приготовленный еще с вечера. У меня от отчаяния просто брызнули слезы, давно такого не было, я очень редко плачу. Я получила в утешение красивую, освященную пасочку, сделала несколько фотографий и пошла домой», – описала фотограф.

Придя домой, Евгения взяла свой пасхальный набор и «понеслась обратно к храму, где благополучно посвятила паски в гордом одиночестве, но невероятно счастливая».

Отметим, что судя по фотографиям, в храме Андрея Первозванного карантинные мероприятия не соблюдаются.