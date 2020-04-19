Сейчас у Украины нет средств принять жителей неподконтрольного Донбасса, – Сивохо

Сейчас у Украины нет средств, чтобы принять у себя всех желающих с неподконтрольного Донбасса, необходимо обеспечить достойные условия уже имеющимся переселенцам. Такое мнение в эфире телеканала «Украина» высказал лидер «Национальной платформы примирения и единства» (НППЕ), экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.

«За 6 лет вообще не нашлось денег на переселение или хотя бы на прием людей, которые из-за войны вынуждены были сюда переехать, которые пробиваются, и выбиваются из них единицы, а некоторые (думаю, вам тоже известны эти случаи) туда возвращаются, потому что там есть, где жить… Страна за 6 лет не смогла ничего сделать, и вдруг сейчас, в условиях тяжелой экономической ситуации, найдутся деньги, чтобы людей сюда перевезти?», – сказал он.

Нынешняя задача – обеспечить наиболее необходимым тех, кто уже переселился. «Давайте попробуем обеспечить хотя бы тех, кто уже здесь. Любая помощь переселенцам – это просто какой-то камень преткновения, ужас и неразрешимые ситуации. Все эти 6 лет люди бьются за элементарные льготы», – пояснил Сивохо.

Тем не менее он против темы «построения стены» с неподконтрольным Донбассом или заморозки вооруженного конфликта. «Во всем мире это ни к чему хорошему не приводило. Если мы хотим потерять Донбасс, давайте построим стену», – заключил Сивохо.