С пингвинами на рушнике: Как украинские полярники праздновали Пасху в Антарктиде (Фото)

Сегодня, 19 апреля, на украинской антарктической станции «Академик Вернадский», расположенной на острове Галиндез Аргентинского архипелага, как и во всей Украине, праздновали Воскресение Христово. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

«Сегодня наши полярники получили уникальную "привилегию" – станционная церковь Св. Владимира сегодня является единственным храмом Поместной Православной Церкви Украины, где произошло полноценное личное праздничное богослужение и верующие имели возможность праздновать все вместе», – говорится в сообщении.

Несоблюдение на станции введенных в Украине «антикоронавирусных» правил, не является нарушением требований карантина. «Антарктида до сих пор остается единственным континентом планеты, где нет коронавируса», – подчеркнули в Научном центре.

«Игорь Дикий, руководитель 24-й УАЭ, который собственно и вел богослужение, поздравил всех соотечественников с Пасхой», – рассказали полярники.

«Между тем сегодня должно состояться небольшое, но долгожданное чудо – сегодня на станцию должны прибыть зимовщики 25-й Украинской антарктической экспедиции, которые изменят 24-ю УАЭ и летний сезонный отряд», – заключили в Научном центре.

Примечательно, что на украинском рушнике полярников вышиты пингвины.