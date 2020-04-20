На время карантина: Переход парафий в Православную церковь Украины приостановлен

Во время карантина переходы церковных приходов в Православную церковь Украины не происходят. Об этом сообщил глава ПЦУ Епифаний в интервью «Радио Свобода».

По словам Епифания, пока ПЦУ насчитывает более 7000 приходов по всей Украине, но сейчас это количество не увеличивается из-за карантинных ограничениях, связанных с коронавирусной пандемией.

«Сейчас мы стараемся делать все, чтобы не было скопления людей. Для этого на время карантина не будет перехода, не будет собраний. Потому что для того, чтобы община определилась, нужно провести общее собрание прихода», – пояснил предстоятель.

При этом он не взялся прогнозировать, как может измениться динамика переходов в ПЦУ после карантина, во время которого Украинская православная церковь Московского патриархата не отменяла массовых богослужений, в отличие от ПЦУ.

«Я думаю, что наши граждане, наши верующие – мудры, они все проанализируют, что происходит сейчас, и будут принимать соответствующие решения», – считает Епифаний.

Напомним, созданная 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве Православная церковь Украины получила 6 января 2019 года от Вселенского патриарха Варфоломея и Священного Синода Томос об автокефалии.