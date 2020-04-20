За Авдеевкой: 70-летний волонтер бесплатно чинит машины украинским военным

70-летний Анатолий Мирошниченко живет в селе Орловка неподалеку от Авдеевки (Донецкая обл.). С началом боевых действий на Донбассе Анатолий Григорьевич помогает украинским защитникам, сейчас он бесплатно ремонтирует автомобили военным и волонтерам, передает «Радио Свобода».

До пенсии Мирошниченко 26 лет был учителем. Решил работать в школе по примеру своего учителя труда. «Он такой: все, что взял, – все в дело мог пустить. А потом, когда он уже умер, нам сказали, что он 10 лет сталинских лагерей отсидел только всего-навсего за четыре строчки в стенгазете, написал стишок. 10 лет. Он пришел оттуда нервный такой, но себя полностью отдавал детям», – вспоминает волонтер.

«Русскую весну» на Донбассе Мирошниченко не принял. «Есть тут такие, что "Путин, приди", "Путин, нам помоги". Я в Советской армии служил. И знал, что границу нельзя нарушать. Граница – это святое», – поясняет свою позицию.

Он говорит, что в Орловке поначалу было человек пять патриотов, которые не боялись и в открытую помогали украинским военным.

Военных позиций в селе не было и нет. Ближайшие – в десятках километров. Но снаряды со стороны неподконтрольной украинской власти Ясиноватой тут взрывались периодически, вплоть до прошлого года.

Например, в 2016 году попало в школу. «Вошло, пробило крышу. И тут кольцо это баскетбольное, – прямо в кольцо и в пол. "Грады"», – говорит Мирошниченко.

А последний сильный обстрел села был в прошлом году 11 апреля. Насчитали не менее 7-ми прилетов. «Спасло то, что дети со стадиона разбежались по домам: начал моросить дождик. И люди с огородов разошлись по домам. И ни по кому нигде не попало», – отмечает волонтер.

Анатолий Мирошниченко / radiosvoboda.org

В автомобилях Анатолий Григорьевич разбирается с детства. «Когда мне 10 лет было, я уже автомобиль научился водить. И была любимая книжка "Учебник водителя 3-го класса". Очень много дало педучилище в Красноармейске (ныне – Покровск, – ред.). Автодело у нас было. Они столько всего дали тому, кто хотел!», – говорит он.

Мирошниченко вспоминает, что как-то давно помог одному немцу починить «Мерседес», уехал с ним в Германию и прожил там какое-то время, торгуя запчастями.

Сейчас он мог бы жить себе спокойно на пенсии. Но стал помогать военным чинить автомобили. «Мы все делаем одно дело. Для мира. Увидел, поехал: беда. Все, выручаю. Всех выручаю. Бесплатно. Ну вот такой человек. Патриот Украины», – поясняет мужчина.

О войне и политике волонтер говорит так: если бы прекратили в Донецк и Луганск платить пенсии, все бы уже давно закончилось. «Получил российский паспорт – пожалуйста, пусть тебе Россия теперь и платит. А как по-другому», – рассуждает Анатолий Григорьевич.

А еще он говорит, что в Орловке люди смотрят больше 70-ти каналов из Донецка и России. Сигнал оттуда такой сильный – хоть на землю клади антенну, все равно пробьется. А украинские каналы – только у Анатолия и у соседки. Он специально перепробовал много разных приставок для цифрового телевидения.

Анатолий Мирошниченко / radiosvoboda.org

Мирошниченко не только ремонтирует машины, еще он работает на земле, выращивает овощи, фрукты и цветы. Всегда улыбается.