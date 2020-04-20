Через российские соцсети ФСБ следит за украинцами, – эксперты

В мае 2020 года в Украине истекает срок блокировки российских социальных сетей. Ранее в правительстве говорили, что запрет продлят, но в сложившейся ситуации вопрос немного отошел на второй план. Эксперты рассказали, почему возвращать российские социальные сети в Украину очень опасно. Об этом пишет «Сегодня».

Евгений Магда, руководитель Института мировой политики, отметил, что использование российских соцсетей – это все равно что во время пандемии коронавируса не мыть руки, чихать, плеваться на улице и игнорировать любые правила гигиены.

«Одно из главных последствий запрета российских соцсетей в Украине – это слом стереотипов. Многие люди в Украине, которые работали на различных офисных должностях, годами привыкли, что они приходили, включали компьютер и заходили в "Одноклассники" или "ВКонтакте". Где-то около 4 миллионов граждан так или иначе отказались от этой привычки», – говорит Магда.

Если российские социальные сети вернутся в Украину, это позволит ФСБ собирать всю необходимую информацию и использовать ее против украинцев. Эксперты единогласно отмечают, что российские соцсети Украине не нужны, да и сама Украина уже давно научилась спокойно без них обходиться.

Михаил Макарук, спикер сообщества «InformNapalm», отметил, что даже если российские соцсети будут доступны в Украине, массовой миграции туда не произойдет.

«Основные рынки были перепрофилированы, в том числе рынки контекстной рекламы и заказы компаний, которые связаны с СММ-менеджментом. Кроме того, украинский рынок за последнее время перепрофилировался. Его больше не интересует российский рынок или рынки Средней Азии. Не стоит забывать, что профильная покупная аудитория находится в диапазоне от 19 до 45 лет. Аудитория "ВКонтакте", которую они называют целевой для рекламодателей, – от 9 до 16 лет, "Одноклассников" – 47+. Т. е. в целевую аудиторию рекламодателей они не попадают», – говорит Макарук.

Бывший народный депутат Борислав Береза подытожил, что массовой миграции не будет, а основная опасность в том, что «ВКонтакте» сможет использовать молодежь для программирования на будущее.