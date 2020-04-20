В Минздраве рассказали, когда можно ожидать вспышки заболевания коронавирусом

Через 5-10 дней после Пасхальных праздников в Украине может быть вспышка количества заражений COVID-19. Об этом в эфире «ТСН» сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Она объяснила, что это произойдет из-за того, что немало украинцев не соблюдали карантин и пошли в церкви, где и могли заразиться коронавирусом. Подобную ситуацию, всплеск заражений, медики наблюдают и после Вербного воскресенья.

«По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день после такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Так произошло и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически», – сказала замминистра.

На Пасху в украинские церкви пришли 130 тыс. верующих. Такую цифру назвали в пресс-службе МВД со ссылкой на главу Нацполиции Украины Игоря Клименко.

Напомним, что вчера, 19 апреля, во время празднования Пасхи в Донецкой области в сравнении с иными регионами было зафиксировано наибольшее число нарушений карантина при посещении церквей и храмов. Наиболее проблемная ситуация отмечалась в Святогорской Свято-Успенской лавре, где пасхальные богослужения с участием более 300 человек прошли с жесткими нарушением карантинных мер. По данным событиям полиция открыла уголовное производство. И уже через неделю в Святогорске возможна вспышка коронавируса.