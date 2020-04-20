Сводка из зоны ООС за 19 апреля: Версии сторон конфликта

На Пасху, 19 апреля, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, позиции Объединенных сил были обстреляны 6 раз. Противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия. Потерь среди украинских защитников нет. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Подавляющее большинство нарушений «режима тишины» были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», где противник обстрелял украинские позиции:

из миномета калибра 82 мм вблизи поселка Пески;

из гранатометов различных систем рядом с городом Марьинка;

у поселка Широкино, что на Приазовье, вечером дважды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи села Павлополь была замечена активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников села Луганское.

«На все провокации противника подразделения Объединенных сил дали решительный ответ. Агрессивные действия российских наемников и в дальнейшем будут жестко и оперативно пресекаться нашими защитниками. По данным разведки Объединенных сил, 19 апреля наши подразделения уничтожили двух захватчиков и еще двух ранили», – сообщили в штабе ООС.

Сегодня, 20 апреля, с начала суток противник активности не проявлял.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» заверяют, что рано утром 19 апреля были обстреляны их позиции в районе Ясиноватой. «Выпущено 3 гранаты из СПГ, также применялось стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулеметы», – говорится в сообщении представительства «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

Также говорится об обстреле в 16:55 позиций в районе поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка. «Было выпущено 4 мины калибром 82 мм», – уверяют в «республике.

На момент публикации материала в «ЛНР» не озвучили свое видение ситуации на линии фронта.