COVID-19 на Донетчине: Подтвержденных случаев – 16, вылечились – 12

В Донецкой области сохраняется число заразившихся коронавирусом – с начала пандемии это 16 человек. Таковы данные Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации по состоянию на вечер 19 апреля.

Количество лиц с подозрением на COVID-19 – 146, из них 24 ребенка. 16 человек с подозрением на заболевание госпитализированы, среди них детей нет:

Мариуполь – 9 чел.;

Дружковка – 2 чел.;

Бахмут – 1 чел.;

Белозерское – 1 чел.;

Мирноград – 1 чел.;

Славянск – 1 чел.;

Константиновка – 1 чел.

При этом 12 лиц уже излечились от коронавируса, летальный случай в регионе – 1 (Дружковка).

В Донецкой области на прием заболевших и лиц с подозрением на COVID-19 действуют 4 специализированных медучреждения, рассчитанных на 315 мест.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 19 апреля за весь период пандемии в Украине заболели коронавирусом 5 449 человек, 347 человек уже выздоровели. В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 141 человек. В Луганской области 24 случая COVID-19 (3 выздоровели),