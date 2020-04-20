RU
Все новости

64,7 млрд грн на борьбу с коронавирусом: Президент подписал изменения в бюджет

20.04.20 10:16
Фото: сайт ПРООН
Фото: сайт ПРООН

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил изменения в Госбюджет-2020. Это отправная точка для реализации приоритетных шагов для противодействия пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Глава правительства отметил, что средства из образованного Фонда борьбы с COVID-19 объемом 64,7 млрд грн будут направлены на повышение выплат работникам, которые противостоят вирусу, закупку медицинского оборудования, социальную поддержку пенсионеров и тех, кто потерял работу.

Дополнительно в бюджете заложены 15,7 млрд грн для доплат всем медработникам. Пенсионное обеспечение увеличено на 29,7 млрд грн, а финансирование Министерства социальной политики – на 19,5 млрд грн.

«В то же время сохранены расходы на оборону, поддержку АПК и дорожную инфраструктуру», – добавил Денис Шмыгаль.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк