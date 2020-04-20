64,7 млрд грн на борьбу с коронавирусом: Президент подписал изменения в бюджет

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил изменения в Госбюджет-2020. Это отправная точка для реализации приоритетных шагов для противодействия пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Глава правительства отметил, что средства из образованного Фонда борьбы с COVID-19 объемом 64,7 млрд грн будут направлены на повышение выплат работникам, которые противостоят вирусу, закупку медицинского оборудования, социальную поддержку пенсионеров и тех, кто потерял работу.

Дополнительно в бюджете заложены 15,7 млрд грн для доплат всем медработникам. Пенсионное обеспечение увеличено на 29,7 млрд грн, а финансирование Министерства социальной политики – на 19,5 млрд грн.

«В то же время сохранены расходы на оборону, поддержку АПК и дорожную инфраструктуру», – добавил Денис Шмыгаль.