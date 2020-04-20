«Лидируют» Черновицкая область и Киев: В Украине 5710 подтвержденных случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 сегодня, 20 апреля, в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 – летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай. Об этом сообщает Центр охраны здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего случаев коронавирусной болезни обнаружено в Черновицкой области, Киеве, Тернопольской, Киевской и Винницкой областях:

Винницкая область – 330 случаев;

Волынская область – 158 случаев;

Днепропетровская область – 118 случаев;

Донецкая область – 16 случаев;

Житомирская область – 226 случаев;

Закарпатская область – 196 случаев;

Запорожская область – 134 случая;

Ивано-Франковская область – 512 случаев;

Кировоградская область – 246 случаев;

г. Киев – 850 случаев;

Киевская область – 333 случая;

Львовская область – 253 случая;

Луганская область – 24 случая;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 137 случаев;

Полтавская область – 63 случая;

Ровенская область – 312 случаев;

Сумская область – 83 случая;

Тернопольская область – 414 случаев;

Харьковская область – 73 случая;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 49 случаев;

Черновицкая область – 906 случаев;

Черкасская область – 165 случаев;

Черниговская область – 12 случаев.

«Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют», – уточнили в ЦОЗ.