«Лидируют» Черновицкая область и Киев: В Украине 5710 подтвержденных случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 сегодня, 20 апреля, в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 – летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай. Об этом сообщает Центр охраны здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Больше всего случаев коронавирусной болезни обнаружено в Черновицкой области, Киеве, Тернопольской, Киевской и Винницкой областях:
- Винницкая область – 330 случаев;
- Волынская область – 158 случаев;
- Днепропетровская область – 118 случаев;
- Донецкая область – 16 случаев;
- Житомирская область – 226 случаев;
- Закарпатская область – 196 случаев;
- Запорожская область – 134 случая;
- Ивано-Франковская область – 512 случаев;
- Кировоградская область – 246 случаев;
- г. Киев – 850 случаев;
- Киевская область – 333 случая;
- Львовская область – 253 случая;
- Луганская область – 24 случая;
- Николаевская область – 37 случаев;
- Одесская область – 137 случаев;
- Полтавская область – 63 случая;
- Ровенская область – 312 случаев;
- Сумская область – 83 случая;
- Тернопольская область – 414 случаев;
- Харьковская область – 73 случая;
- Херсонская область – 63 случая;
- Хмельницкая область – 49 случаев;
- Черновицкая область – 906 случаев;
- Черкасская область – 165 случаев;
- Черниговская область – 12 случаев.
«Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют», – уточнили в ЦОЗ.