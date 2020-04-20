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«Лидируют» Черновицкая область и Киев: В Украине 5710 подтвержденных случаев COVID-19

20.04.20 09:41
Экспресс-тесты / Фото пресс-службы ДТЭК
Экспресс-тесты / Фото пресс-службы ДТЭК

По состоянию на 9:00 сегодня, 20 апреля, в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 – летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай. Об этом сообщает Центр охраны здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего случаев коронавирусной болезни обнаружено в Черновицкой области, Киеве, Тернопольской, Киевской и Винницкой областях:

  • Винницкая область – 330 случаев;
  • Волынская область – 158 случаев;
  • Днепропетровская область – 118 случаев;
  • Донецкая область – 16 случаев;
  • Житомирская область – 226 случаев;
  • Закарпатская область – 196 случаев;
  • Запорожская область – 134 случая;
  • Ивано-Франковская область – 512 случаев;
  • Кировоградская область – 246 случаев;
  • г. Киев – 850 случаев;
  • Киевская область – 333 случая;
  • Львовская область – 253 случая;
  • Луганская область – 24 случая;
  • Николаевская область – 37 случаев;
  • Одесская область – 137 случаев;
  • Полтавская область – 63 случая;
  • Ровенская область – 312 случаев;
  • Сумская область – 83 случая;
  • Тернопольская область – 414 случаев;
  • Харьковская область – 73 случая;
  • Херсонская область – 63 случая;
  • Хмельницкая область – 49 случаев;
  • Черновицкая область – 906 случаев;
  • Черкасская область – 165 случаев;
  • Черниговская область – 12 случаев.

«Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют», – уточнили в ЦОЗ.

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