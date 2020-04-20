Карантин в Украине: Можно ли гулять с детьми

В Украине действует карантин в связи с пандемией коронавируса. Детские площадки, парки и скверы – под запретом, но детям нужен свежий воздух. Кто-то соблюдает требования карантина и сидит дома, а некоторые все-таки выходят на улицу. Об этом сообщает телеканал «Сигма».

Ольга сейчас в декретном отпуске, ее сыну – 6 месяцев. Женщина признает, что прогулок на свежем воздухе не хватает, а спать на балконе – ребенку не нравится.

«Все время мы, в основном, либо просто сидим на диванчике, играемся. Либо мама носит туда-сюда по квартире. Мы еще как-то легко отделались, потому что еще маленькие. Как школьники выдерживают – я просто не представляю», – говорит Ольга.

Маше нет еще и 2-х лет и дома она усидеть не может. Поэтому мама Анна выводит дочь прогуляться, далеко от дома – не отходят.

«Выходим каждый день. Раз в день стараемся гулять. Со знакомыми держим дистанцию, стараемся, чтобы не подходили детки. Но, как правило, дети все равно тянутся друг к другу – очень тяжело оградить, чтобы ребенок не подходил ближе чем на 2 метра. Стараемся избегать людей, маску ребенку не надеть в таком возрасте», – рассказывает женщина.

За прогулку в парке и у побережья – штраф от 17 тыс. грн. Однако поиграть на улице с малышами – можно, говорят полицейские, и одновременно просят прокладывать маршруты прогулок, не заходя в парки.

«Мы призываем мам, родителей, бабушек, дедушек с колясками все-таки придерживаться этого ограничения. Прокладывать маршруты прогулок, не заходя в парки и подобные зоны. Опять-таки отметим, что не запрещается в настоящее время выходить на улицу, хотя рекомендуют это делать только при необходимости», – говорит пресс-офицер управления патрульной полиции в Донецкой области Ольга Артюхова.

Врачи категоричны: детям нужен витамин D и хотя бы полчаса свежего воздуха.

«Обязательно ребенку тоже надо одевать маску, брать с собой дезинфицирующие вещества. Один из вариантов – на балконе. Выставлять ребенка, личико на солнце», – говорит врач-педиатр Татьяна Свириденко.

Медики добавляют: если вы все же вышли на прогулку, главное – избегать контактов с другими людьми.