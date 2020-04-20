После Пасхи: Луганщина не предоставила Минздраву данные по тестированию на коронавирус

В Украине 7 областей не предоставили Министерству здравоохранения данные за минувшие сутки, 19 апреля, по количеству проведенных тестирований на коронавирус. Среди этих регионов – Луганская область. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 апреля, в ходе традиционного брифинга по теме COVID-19 сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки было проведено 1988 ПЦР-тестов. «Такое число связано, с одной стороны, с тем, что уменьшилось количество людей, которые обратились с симптоматикой и которым необходимо было проводить ПЦР-тестирование. С другой стороны, за предыдущие сутки 7 областей не подали никакой информации о тестировании на коронавирус – Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области. Это недопустимо. Поэтому я уже дал соответствующее распоряжение главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который уточняет причины такой ситуации. После того, как мы получим ответы – будем делать соответствующие выводы», – отметил министр.

Степанов напомнил, что за минувшие сутки в Украине зафиксирован 261 новый случай заболеваемостью коронавирусом. «Из них 16 – детей и 43 – медицинские работники. Были госпитализированы 78 человек. Зафиксировано 10 смертельных случаев. Хорошая новость – 12 пациентов, в том числе 3 ребенка и 4 медработника, выздоровели», – сказал он.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 5710 человек. «Из них 374 ребенка и 1704 медицинских работников», – уточнил Степанов.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 9:00 сегодня, 20 апреля, в Украине с начала пандемии зафиксировано 5710 подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 – летальный, 359 пациентов выздоровели. В Донецкой области – 16 случаев (12 излечились), Луганская область – 24 случая (3 излечились).