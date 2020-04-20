В ВСУ за сутки зарегистрировали 3 случая коронавируса

В Вооруженных силах Украины за сутки выявлены три новых случая коронавируса. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что по состоянию на 7:00 20 апреля в ВСУ зарегистрированы 35 случаев заболевания COVID-19, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 309 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 38 человек.

«За прошедшие сутки зарегистрированы 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. 2 больных находятся в учреждениях здравоохранения (Хмельницкая городская больница – 1 работник ВС Украины, Житомирский госпиталь – 1 военнослужащий), во Львовской области – 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов в Хмельницком и Львове удовлетворительное, у пациентки в Житомирском госпитале средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение», – рассказали в пресс-службе.