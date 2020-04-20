Рост до 11,2%: Последствия Вербного воскресения по COVID-19 Украина почувствует на этой неделе

Полную картину последствий нарушения карантинных мер, которые фиксировались при посещении церквей на Вербное воскресенье (12 апреля), мы увидим на этой неделе. Так как инкубационный период COVID-19 длится до 14 дней. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 апреля, в ходе традиционного брифинга по теме COVID-19 сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

При этом уже на прошлой неделе отмечалось увеличение числа заболевшими коронавирусом. «Учитывая все карантинные меры, которые внедряет правительство, мы видели на прошлой недели прирост случаев заболеваемости на коронавирусную болезнь в диапазоне от 6,9% до 11,2%. Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в четверг, когда 501 человек заболел коронавирусом», – сказал министр.

«Но при этом инкубационный период COVID-19 длится до 14 дней. Поэтому целостную картину относительно нарушения карантинных мероприятие на Вербное воскресенье мы увидим уже на этой неделе», – констатировал он.

Отметим, что ранее Степанов сообщил, что в связи с тем, что многие украинцы на Вербное воскресенье не придерживались правил карантина и массово посещали церкви и храмы, в Украине через 4-5 дней отмечался рост числа инфицированных COVID-19.

Напомним, что вчера, 19 апреля, во время празднования Пасхи в Донецкой области в сравнении с иными регионами было зафиксировано наибольшее число нарушений карантина при посещении церквей и храмов. Наиболее проблемная ситуация отмечалась в Святогорской Свято-Успенской лавре, где пасхальные богослужения с участием более 300 человек прошли с жесткими нарушением карантинных мер. По данным событиям полиция открыла уголовное производство. И уже через неделю в Святогорске возможна вспышка коронавируса.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 9:00 сегодня, 20 апреля, в Украине с начала пандемии зафиксировано 5710 подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 – летальный, 359 пациентов выздоровели. В Донецкой области – 16 случаев (12 излечились), Луганская область – 24 случая (3 излечились).