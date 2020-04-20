Стало известно, когда «Шахтер» может вернуться к тренировкам

В интервью португальскому изданию Sicnoticias.pt, главный тренер ФК «Шахтер» Луиш Каштру предположил, когда клуб может вернуться к тренировкам после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Футбол».

По словам Каштру, уже во вторник, 21 апреля, в «Шахтере» может восстановиться тренировочной процесс.

Отметим, что официальный карантин в Украине объявлен до 24 апреля, но Кабинет министров Украины на днях принял решение разрешить различным спортивным сборным Украины возобновить тренировки.