Из России едут ежедневно: На Луганщине до сих пор нет места для обсервации лиц, пересекающих границу (Видео)

В Луганской области до сих пор отсутствует место для обсервации лиц, которые вернулись из-за границы. При этом в регионе действует пропускной пункт на границе с Россией, через который в регион ежедневно попадают несколько десятков человек. Пока этих людей отправляют на самоизоляцию, но проконтролировать их по месту жительства проблематично.

Так, в регионе место обсервации планировали создать в Северодонецке, на базе отеля, расположенного рядом с горсоветом. На первом этаже этого отеля – ресторан, в котором обедают чиновники.

«Как эта обсервация будет действовать? Говорят, что на обсервацию будут приезжать здоровые люди. Но "обсервация" и "здоровые люди" вы сами понимаете, как сочетаются. Поэтому пока нам все очень непонятно. Но уже приходили из госпортребслужбы, из полиции, из МЧС», – говорит администратор отеля Ирина Бережная.

В итоге, местные чиновники не захотели, чтобы именно в этом отеле принимали людей на обсервацию. Поясняют, что переживают, чтобы в Северодонецке не началась вспышка заболеваемостью коронавирусом. Поэтому отказались от областных денег на создание данного центра.

Сейчас в Луганской области работает один автомобильный пункт пропуска «Меловое» на границе с Россией. Ежедневно через него прибывают несколько десятков людей. У пограничников есть четкие инструкции по действиям в отношении людей с подозрением на COVID-19. Но, чтобы полностью придерживаться всех правил, необходимо место для 14-дневной обсервации.

«Пункт пересечения границы работает круглосуточно. С 7 апреля мы уже имеем около 280 лиц. В соответствии с постановлением Кабинета министров, они должны пройти обязательную обсервацию. Если человек обращается к пограничникам, мы информируем полицию, которая сопровождает данных лиц к месту обсервации. Место обсервации определяется решением главы областной военно-гражданской администрации», – комментирует пресс-секретарь Луганского погранотряда Неля Доценко.

Часть людей, которые въехали в область, все-таки оставили под наблюдением врачей. Остальных отправили на самоизоляцию. «У нас 808 человек уже неделю находятся на самоизоляции. И мы половине из них выборочно сделаем экспресс-тестирование на коронавирус», – говорит глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.

Комиссия, в составе которой представители областной ВГА, спасатели и эпидемиологи, продолжает искать место для обсервации на Луганщине. Пока же те, кто вернулся из-за границы, должны сидеть дома. Но в полиции констатируют, что проконтролировать их местонахождение сложно. «Каждый из этих людей ежедневно проверяется по месту жительства мобильными группами полиции, а также в течение дня по телефону. Понятно, что полицейские наряды не могут постоянно находиться около каждого дома», – пояснил старший участковый Северодонецкого отдела полиции Евгений Трощий.

Пока же в Луганской области в сравнении с иными регионами случаев заболевания коронавирусом не много. Но люди из-за границы сюда продолжают возвращаться ежедневно.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 9:00 сегодня, 20 апреля, в Украине с начала пандемии зафиксировано 5710 подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 – летальный, 359 пациентов выздоровели. В Донецкой области – 16 случаев (12 излечились), в Луганской – 24 случая (3 излечились).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»