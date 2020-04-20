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Больше 4 тысяч за сутки: Россия лидирует по количеству новых случаев COVID-19

20.04.20 12:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за последние сутки на 4 268 человек и сейчас составляет 47 121 человек. Такие данные сегодня, 20 апреля, приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, передает российское издание ТАСС

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 155 человек, за все время – 3 446. За сутки умерли 44 пациента с коронавирусом. Всего в России умерли 405 человек, заразившихся COVID-19.

Сообщается, что новые 2 026 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в городе 26 352 инфицированных. Также заразившиеся выявлены в еще 75 регионах. По числу новых случаев также лидируют Московская область – 578 заразившихся, Нижегородская область – 113, Санкт-Петербург – 86, Ростовская область – 60, Мурманская область – 46, Чеченская Республика – 45, Республика Башкортостан – 45 инфицированных.

Отметим, что согласно данных портала Worldometers Россия находится на первом месте по количеству зарегистрированных новых случаев COVID-19.

Фото: скриншот портала worldometers.info

По общему количеству заболевших Россия занимает 10-е место в мире.

Фото: скриншот портала worldometers.info

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