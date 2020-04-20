Умер в больнице: Житель Донетчины получил тяжелые ранения, пытаясь разобрать боеприпас

24-летний житель с. Веселое (Никольский р-н, Донецкая обл.) умер от ранений, полученных при попытке разобрать взрывоопасный предмет. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 19 апреля, правоохранителям поступило сообщение о том, что в результате взрыва погиб 24-летний житель с. Веселое.

«Установлено, что потерпевший за пределами села нашел снаряд от РПГ, принес домой и пытался его разбирать, что и привело к взрыву. С многочисленными травмами пострадавшего доставили в больницу г. Мариуполь, а затем оперативно отправили в Запорожье, где сегодня парень умер», – рассказали в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».