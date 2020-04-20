При одном условии: В «ДНР» заявили, что до июля поборют коронавирус

В «ДНР» эпидемия коронавируса будет преодолена через два-три месяца, если «республика» будет оставаться на режиме закрытых «границ». Об этом заявила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

«Если республика будет оставаться на режиме закрытых границ, то испытание коронавирусом пройдем более-менее легко. На сегодня у нас уже нет гриппа. А острые респираторные инфекции пошли на спад», – сказала она.

Долгошапко также сообщила, что по состоянию на 18 апреля в «республике» коронавирусом заболели 36 человек. «Этих заражений могло и не быть, если бы приехавшие неукоснительно соблюдали режим самоизоляции. Не ходили на работу, не встречались с родственниками и друзьями, а просто высидели бы положенных 14 дней дома», – добавила «министр».

Она пояснила, что коронавирус зафиксирован в основном у вернувшихся из Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, инкубационный период COVID-19 длится 14 дней. При этом в «ДНР» на Пасху проходили массовые богослужения без соблюдения карантинных мероприятия.

Напомним, что по состоянию на 20 апреля на подконтрольной украинской власти части Донецкой области зафиксировано 16 случаев коронавируса (12 человек излечились).