Строили больницу для COVID-19 в России: В «ДНР» рассказали о тех, кто заразился коронавирусом

В «ДНР» коронавирус зафиксирован в основном у вернувшихся из Российской Федерации. Об этом сообщила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

«Один из случаев – два друга ездили строить больницу для лечения коронавирусных пациентов в Подмосковье. Сначала были в Калуге, потом – в Москве. Возвращаясь домой, они напились жаропонижающих таблеток, чтобы их пропустили через границу. Уже в республике заболел один из друзей. Дома он самоизолировался, ему стало хуже, и мужчину госпитализировали. У второго сначала заболели жена с ребенком, а потом и он сам. Сейчас они все находятся в инфекционном стационаре, болезнь у них протекает в легкой форме», – рассказала Долгошапко.

Из ранее заболевших уже выписаны женщина с 2-летним сыном, ездившая с ним к супругу в Москву в марте. Следующим к выписке готовится 62-летний мужчина, у которого COVID-19 выявили 3 апреля. «Он ездил в Курахово, что в подконтрольном Киеву Донбассе, получать пенсию. Вернувшись, пенсионер 3 дня ходил на работу с высокой температурой и заразил часть коллектива. Сейчас все его коллеги находятся в инфекционном стационаре. Одни проходят лечение (болезнь у них протекает в легкой форме), другие – находятся под наблюдением», – говорит «министр».

По ее словам, в целом у большинства инфицированных COVID-19 заболевание протекает или в легкой форме, или безсимптомно (при этом они являются вирусоносителями). «Только у одного человека недуг протекал в тяжелой форме из-за хронического обструктивного бронхита. Сейчас и эта пациентка потихоньку идет на поправку», – добавила «министр».

Прибывшие в «республику» с иных территорий должны пройти 14 дней самоизоляции. Но Долгошапко акцентировала, что в «ДНР» госпитализируют всех без исключения приехавших с симптомами ОРВИ и тех, кто близко контактировал с заразившимися COVID-19. «Лучше эти люди побудут в стационаре 14 дней, чем они разнесут опасную инфекцию по республике… На сегодня в инфекционных стационарах республики находятся 251 человек», – сказала она.

Но не все жители и даже медики считают необходимой такую массовую госпитализацию. «Что говорить о жителях, которым наши меры кажутся излишне жесткими, если у нас находятся "непонимающие" медики. Некоторые из них спрашивают: "Зачем вы меня без температуры и кашля упекли?". Чихнете, например, на бабушку, а она пойдет к соседке пить чай и чихнет на нее. Так можно заразить весь многоэтажный дом, а этот вирусоноситель все будет не болеть», – пояснила Долгошапко.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 18 апреля в «ДНР» коронавирусом заболели 36 человек. По состоянию на 20 апреля на подконтрольной украинской власти части Донецкой области зафиксировано 16 случаев COVID-19 (12 человек излечились).