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Украина возглавила Форум по безопасности ОБСЕ: Названы приоритеты

20.04.20 14:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина с сегодняшнего дня, 20 апреля, возглавила Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Наше государство будет первым, которое будет председательствовать в Форуме в онлайн-режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19», – отмечается в сообщении.

Приоритетными вопросами председательства Украины станут:

  • современные вызовы региональной и международной безопасности, прежде всего, гибридные угрозы;
  • милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне;
  • вопрос легких вооружений и стрелкового оружия;
  • выполнение резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).

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