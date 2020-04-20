Украина возглавила Форум по безопасности ОБСЕ: Названы приоритеты

Украина с сегодняшнего дня, 20 апреля, возглавила Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
«Наше государство будет первым, которое будет председательствовать в Форуме в онлайн-режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19», – отмечается в сообщении.
Приоритетными вопросами председательства Украины станут:
- современные вызовы региональной и международной безопасности, прежде всего, гибридные угрозы;
- милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне;
- вопрос легких вооружений и стрелкового оружия;
- выполнение резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).