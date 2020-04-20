Украина возглавила Форум по безопасности ОБСЕ: Названы приоритеты

Украина с сегодняшнего дня, 20 апреля, возглавила Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Наше государство будет первым, которое будет председательствовать в Форуме в онлайн-режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19», – отмечается в сообщении.

Приоритетными вопросами председательства Украины станут: