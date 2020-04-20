Нарушение карантина на Пасхальные праздники: На Донетчине открыты три уголовных производства

На Донетчине открыты три уголовных производства по факту нарушения карантинных ограничений на Пасхальные праздники. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Богослужения прошли в 275 культовых сооружениях области, в большинстве – без нарушения общественного порядка. Храмы посетили около 3,5 тыс. верующих.

«В праздничные дни в полицию поступило 13 сообщений о несоблюдении карантинных условий, в которых говорилось об отсутствии защитных масок у некоторых верующих или в сооружениях находились более 10 человек. По 3-м фактам сейчас проводится досудебное расследование. С нарушением установленных карантинных условий и правил в Святогорской Свято-Успенской лавре участие в богослужении приняли около 300 граждан. Почти 70 присутствовали на службе в Свято-Успенском храме в Волновахском районе. Также зафиксировано собрание около 80 человек в Свято-Покровском храме Покровского района», – рассказали в полиции.

По факту начаты уголовные производства по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

«Все остальные сообщения тщательно проверяются», – добавили в полиции.