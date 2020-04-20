Штраф и лишение свободы: В «ДНР» несмотря на наказания люди не соблюдают самоизоляцию

В «ДНР» многие жители нарушают режим самоизоляции во время «антикоронавирусного» карантина, несмотря на то, что за данное нарушение предусмотрен штраф и даже лишение свободы. Об этом рассказала «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

В частности, в течение 14 дней на самоизоляции должны находиться лица, приехавшие в «республику» с иных территорий (из «ЛНР», с подконтрольной Украине территории, из иных стран).

По состоянию на 18 апреля в «ДНР» на самоизоляции было 8 564 человека. «Из них 7 433 – это те, кто пересек границу с 4 апреля», – уточнила Долгошапко.

«По данным участковых врачей, большая часть людей, к сожалению, нарушает режим самоизоляции», – признала «министр».

Она сообщила, что в «ДНР» штраф при первом нарушении составляет 18 тыс. руб. (7 826 грн по местному курсу валют на 20.04.20), при повторном – на 30 тыс. руб. (13 044 грн). «Не удивляйтесь, если к вам домой с проверкой придут врачи, работники санитарно-эпидемиологической службы или полицейские. Если окажется, что отсутствуете дома, пошли на рынок, в магазин, то последствия для вас могут быть неприятными. Начиная от штрафа (в первый раз штрафуют на 18 тыс. руб., повторно – на 30 тыс. руб.) и заканчивая ограничением свободы», – сказала Долгошапко.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 18 апреля в «ДНР» коронавирусом заболели 36 человек. Преимущественно это приехавшие из России. По состоянию на 20 апреля на подконтрольной украинской власти части Донецкой области зафиксировано 16 случаев COVID-19 (12 человек излечились).

Напомним, в «ДНР» с конца марта действует «закон», которым определены суммы штрафов за невыполнение мер противодействия COVID-19. По состоянию на 4 апреля выписали штрафов на сумму свыше миллиона рублей 1 млн 27 тыс. руб. (435 тыс. грн). В соседней «ЛНР» система санкций (штрафы и «уголовная» ответственность) вводится с 21 апреля.

Также в «ДНР» завели первое «уголовное дело» на врача одной из больниц по подозрению в несоблюдении санитарных-эпидемиологических правил, что «повлекло массовое заболевание людей».