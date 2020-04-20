Участвовали около 100 человек: На Донетчине полиция со стрельбой пресекла массовую драку

В пгт Новотроицкое (Волновахский р-н, Донецкая обл.) в воскресенье, 19 апреля, произошел конфликт между жителями, который перерос в массовое нарушение общественного порядка. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в населенном пункте произошел конфликт с дракой, в котором приняли участие около 100 человек. Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями.

«По сигналу "Тревога" был поднят весь личный состав Волновахского отдела полиции. На место происшествия выехали руководители областного главка, Волновахского ОП и рота полиции особого назначения. Злоумышленники пытались перевернуть транспортные средства, стоявшие рядом с местом происшествия. Поэтому полицейские, согласно ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление», – рассказали в полиции.

Нарушение общественного порядка было прекращено. По факту открыты 2 уголовных производства с предварительной квалификацией по ч. 1 ч. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются мероприятия по установлению причастных лиц и всех обстоятельств происшествия.