Затянули с карантином: В «ДНР» заразившихся COVID-19 больше, чем на подконтрольной Донетчине

В «ДНР» численность зараженных коронавирусом уже превышает количество подтвержденных случаев COVID-19 на подконтрольной Украине части Донецкой области. Но ситуация за линией разграничения будет обостряться и дальше, т.к. там слишком затянули с введением карантина. Такое мнение в эфире «Громадського радіо» высказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Главная ошибка на неподконтрольных территориях заключалась в несвоевременном введении карантина. И сейчас "власти" тех территорий уже начали признавать, что у них идут заражения коронавирусом. Причем, число заразившихся в "ДНР" превышает объем, который зафиксирован на подконтрольной Украине части Донецкой области», – сказал он.

Каплин отметил, что еще три недели назад, когда в Украине уже был введен карантин, в «ДНР» продолжали проводить массовые мероприятия, организовывались вечеринки, шло обучение в вузах и школах. «Мне люди с неподконтрольной территории присылали фотографии, как там продолжались массовые мероприятия, вечеринки. Причем афиши на вечеринки, например, гласили – "Продезинфицируемся от коронавируса вместе". В том числе, до последнего продолжалось обучение в вузах и школах», – рассказал он.

«Как по мне, там поздно ввели карантин. Поэтому, думаю, случаев заболевания там будет значительно больше, чем у нас», – заключил волонтер.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 18 апреля в «ДНР» коронавирусом заболели 36 человек (3 человека выздоровели). Преимущественно это приехавшие из России. По состоянию на 20 апреля на подконтрольной украинской власти части Донецкой области зафиксировано 16 случаев COVID-19 (12 человек излечились).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»